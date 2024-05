Nuovi servizi sul sentiero che porta al cratere del Vesuvio

Diventa più confortevole, con quattro nuovi servizi igienici, il sentiero numero 5 del parco nazionale del Vesuvio, che porta al cratere e che ha registrato oltre seicentomila visitatori nell'ultimo anno. "Con l'installazione dei quattro moduli wc - fanno sapere dal parco nazionale - l'ente si impegna a garantire un servizio aggiuntivo per i numerosi turisti che scelgono di visitare il Vesuvio. I bagni istallati sono presidiati da operatori che ne assicurano, ad ogni ora, la pulizia, con un programma di interventi prestabilito. A fine giornata è prevista la sanificazione generale dei moduli".

"Il cratere del Vesuvio - dichiara il presidente Raffaele De Luca - è il luogo più visitato del parco nazionale ed è raggiunto, ogni anno, da visitatori di ogni età e che provengono da ogni parte del mondo. Fin dal mio insediamento, ho dedicato particolare attenzione alla sua fruizione. Vogliamo fornire ai visitatori tutti i comfort necessari per rendere la loro esperienza indimenticabile".

"Abbiamo inoltre attivato - aggiunge il presidente - un presidio di sicurezza, con personale specializzato per prevenire e affrontare eventuali situazioni di disagio. La sicurezza e il benessere dei visitatori che esplorano il Vesuvio sono la nostra massima priorità. Con questa ulteriore ottimizzazione, la visita al cratere del parco sarà ancora più piacevole e sicura".





