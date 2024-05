Itinerari Vesuviani, concerto all'alba apre 35esima edizione

Una immersione nel mare senza tempo del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del Miglio d'Oro: il programma di 'Itinerari vesuviani', iniziativa promossa da Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gennaro Miranda, in collaborazione con l'associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani, presieduta da Celeste Fidora, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Campania, e Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco è ricco e affascinante.

Giunta alla XXXV edizione, la kermesse è intitolata 'Dall'alba al tramonto' e prevede un programma di visite guidate alla scoperta delle Ville Vesuviane, dal 5 al 26 maggio. Si parte con un evento di straordinario fascino: il 5 maggio a Villa Campolieto va in scena, alle 5:15, il 'Concerto all'alba', una imperdibile esibizione di un trio di fiati che accompagnerà il sorgere del sole in una atmosfera magica. Il 12 maggio alle 16: 30 si va alla scoperta della Reggia di Portici con il Centro MUSA; il 19 maggio, alle 10:30, tappa a San Giorgio a Cremano, con la visita a Villa Bruno e Villa Vannucchi. Chiusura in grande stile, il 26 maggio alle 10:30, al Parco sul Mare di Villa Favorita a Ercolano.

"Far conoscere il patrimonio straordinario del nostro territorio", sottolinea il Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gennaro Miranda, "valorizzarne l'inestimabile valore, è la prima missione della Fondazione che ho l'onore di presiedere. L'edizione di quest'anno di Itinerari vesuviani è un capolavoro di sinergia con le amministrazioni comunali del territorio".



