Salernitana: Gomis ricoverato per un lieve malore

Il centrocampista della Salernitana, Iron Gomis è ricoverato in ospedale a Salerno per un lieve malore accusato in mattinata. La società ha precisato in una nota che il fatto è avvenuto presso la propria abitazione.

"La Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un lieve malore accusato presso la propria abitazione nella mattinata di oggi, il calciatore Iron Gomis è sotto osservazione presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti", si legge in una nota diffusa dal club.





