Oltre 130 controlli a Pompei per il "ponte" del 25 aprile

Oltre 130 persone sottoposte a controllo, 12 delle quali segnalate per violazioni legate agli stupefacenti, e ambulanti e negozianti segnalati all'Agenzia delle Entrate esercenti per violazioni alla normativa fiscale.

In vista dell'afflusso di turisti previsto per il "ponte" dello scorso 25 aprile la Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato l'attività di controllo economico del territorio a Pompei, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli Michele di Bari nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le fiamme gialle hanno, tra l'altro, individuato e sanzionato, nei pressi del Santuario, un parcheggiatore abusivo.

Le attività sono state svolte dai militari nei pressi dei vari punti di accesso agli Scavi e nelle aree adiacenti il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario dove sono state ritirate quattro patenti di guida ai conducenti di altrettante autovetture trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Due le auto a sequestrate per violazioni al Codice della Strada in quanto, in un caso, l'autista stava circolando per le strade cittadine non avendo conseguito la patente di guida mentre, nell'altro caso, invece, il veicolo è risultato privo di assicurazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA