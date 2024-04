Casal Velino, giochi e mercatino solidale per dire no a guerra

Un appuntamento per tutti coloro che vogliono esprimere la propria voce contro le guerre: "Tessiamo la pace" è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra associazioni cilentane che vogliono costruire e diffondere la cultura della pace che si terrà a Casal Velino Marina, nel Cilento, sabato prossimo.

A partire dalle 17 sono previsti momenti dedicati all'informazione e alla sensibilizzazione sulla guerra, con video e testimonianze dirette, ma anche laboratori, attività collettive, giochi didattici per i bambini e un coloratissimo mercatino solidale.

" La frase "Make Art Not War" sintetizza lo spirito dell'evento, che intende rispondere alla conflittualità con la creatività, mostrando come si possano creare armonia eattraverso l'intreccio di colori e forme. La tessitura è infatti il tema centrale dell'incontro, che tra le altre cose prevede dimostrazioni di filatura e la creazione ispirata alla pace", si legge in una nota.

L'intero ricavato della vendita dei prodotti artigianali e tessili realizzati verrà devoluto in beneficenza attraverso la Onlus Gazzella, associazione senza fini di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra.

Le realtà coinvolte nell'organizzazione dell'evento, patrocinato dalla Pr Velino, sono il centro culturale Portosalvo e le Officine Sperimentali, con la collaborazione di Emergency.

Il coordinamento spontaneo tra le associazioni ha portato a una sorta di laboratorio comunitario, animato dalla convinzione condivisa che la pace sia possibile e dalla volontà di non rimanre indifferenti di fronte allo scempio in corso sui diversi fronti bellici.



