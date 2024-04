Auto contro scooter a Napoli, grave un 53enne

Incidente stradale, a Napoli, in piazza Ottocalli, dove si sono scontrati un'auto ed uno scooter: un uomo di di 53 anni, che era a guida del due ruote, è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Napoli Unità Operativa Infortunistica Stradale che hanno eseguito i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autoveicolo proveniente da via Nicolini e diretto in via Ss. Pietro e Paolo, abbia poi tentato di imboccare via Arenaccia scontrandosi frontalmente con lo scooter, che percorreva via Arenaccia in direzione di piazza Ottocalli.

La Polizia Locale ha posto i veicoli sotto sequestro e richiesto, per i due conducenti, accertamenti clinici per verificare se avessero fatto uso di sostanze stupefacenti o alcool.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA