Villa Pignatelli, Buttà nel Concerto di Colonia di Jarrett

La pianista Gilda Buttà inaugurerà il 2 maggio a Villa Pignatelli (ore 20,00) la nuova sezione 'Musica in Villa - I concerti di primavera' del Maggio della Musica', associazione presieduta da Gina Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, che torna nella sua sede tradizionale grazie alla collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

Ad aprire il nuovo ciclo di otto tasselli cameristici sarà lo storico 'Concerto di Colonia' di Keith Jarrett, composto il 24 gennaio 1975, testo sacro dell'improvvisazione contemporanea.

considerato un grande classico della letteratura per pianoforte del Novecento, a prescindere da ogni distinzione in generi e stili.

L'artista siciliana è stata per oltre trenta anni interprete ufficiale e punto di riferimento pianistico di Ennio Morricone (celebre la sua interpretazione de 'La leggenda del pianista sull'oceano') , musicista eclettica, capace di passare dal classico al pop: compare da solista nella colonna sonora della serie Rai 'Mare Fuori' ed ha collaborato con Vasco Rossi e Mina.

Attiva, come solista, anche con Bacalov, Piovani, Piersanti, Buonvino, Marchitelli, Betta, Silvestri, Ferrio, Lentini e moltissimi altri.

Prossimo appuntamento del ciclo, giovedì 9 maggio, a Villa Pignatelli, ore 20.00, con 'L'Europa di mezzo', Wiener Kammersymphonie Quintett con musiche di Mahler, R. Strauss, Weill, Korngold.



