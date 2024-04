Aldo Giuffrè, 100 anni tra Mercadante e Biblioteca Nazionale

Napoli rende omaggio ad Aldo Giuffrè: lunedì 29 aprile alle 19.30 al Teatro Mercadante tributo nel centenario della nascita (Napoli, 10 aprile del 1924) con una serata-evento ideata e condotta da Massimiliano Gallo, attore legato a Aldo Giuffré da quando lo diresse con suo fratello Gianfranco nello spettacolo Francesca da Rimini nel 1990.

Attraverso testimonianze, contributi, ospiti e immagini verrà ripercorsa la parabola artistica di Aldo Guffré, scomparso nel 2010, tra teatro, cinema e televisione. Attesi Angela Pagano, Iaia Forte, Gianfranco Gallo, Gianfelice Imparato, Sebastiano Somma, Giacomo Rizzo, Valerio Caprara, Giulio Baffi, con la partecipazione di Mimmo Napolitano (al pianoforte), Peppe Di Colandrea (al clarinetto e Sax). L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L'evento sarà preceduto dall'inaugurazione della mostra sull'artista - direttrice delegata Lucia Marinelli, coordinamento scientifico Maria Iannotti, curatori Domenico Livigni, Laura Bourellis e Attilio Laviano - alle 16 dello stesso giorno presso la Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli in Piazza del Plebiscito 1, dove resterà fino al 29 giugno.

La ricca esposizione ripercorre le tappe della poliedrica carriera di Aldo Giuffré: copioni, foto, manoscritti, programmi di sala e recensioni, che la famiglia ha donato alla sezione Lucchesi Palli. Ad Aldo Giuffrè sarà intitolata la scalinata che unisce via Donizetti con via Luigia Sanfelice, al Vomero.





