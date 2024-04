Borrelli, a Napoli striscione inneggia a baby rapinatore ucciso

Uno striscione pro Luigi Caiafa, il giovane di 17 anni ucciso nel corso di una tentata rapina da un poliziotto - cui fu riconosciuta la legittima difesa - il 4 ottobre 2020, è apparso in via dei Tribunali a Napoli.

Sul manifesto, lungo alcuni metri, campeggia la scritta "Da 3 anni lo Stato è complice di un vile sparo. Giustizia per Luigi Caiafa!!". Il luogo è lo stesso dove nel 2021 fu realizzato un murale che raffigurava Caiafa, poi fatto cancellare grazie alle numerose denunce tra cui quelle del deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, autore anche della segnalazione odierna.

"Come si può chiedere giustizia per un 17enne - afferma lo stesso Borrelli - che dopo un tentativo di rapina punta la pistola (successivamente rivelatasi finta ma priva di cappuccio) contro le forze dell'ordine? Come si può giustificare un simile comportamento e chiedere addirittura giustizia? Di che giustizia si parla? Quel ragazzo è cresciuto in un ambiente criminale ed è stato educato per diventare un delinquente. Ricordo a tutti che il padre fu assassinato la notte di Capodanno del 2020 in un agguato legato alla camorra. Napoli deve liberarsi da questi modelli criminali. La santificazione dei delinquenti non è più in alcun modo tollerabile. Chiedo - conclude il deputato verde - che questo manifesto che inneggia all'illegalità venga rimosso immediatamente, così come qualsiasi altro striscione, murale o altarino dedicato alla memoria dei criminali o dei camorristi.

Questa città non vi appartiene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA