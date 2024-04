Stellantis:Pomigliano;sindacati,il 30 sciopero su sicurezza

Otto ore di sciopero per martedì 30 aprile, con presidio ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), sono state proclamate da Fim, Uilm, Fismic e Uglm per protestare, tra l'altro, contro" le carenze sulle norme di sicurezza nella fabbrica ed il mancato ripristino della scala mobile che porta alla mensa". Lo rendono noto le Rsa e le Rls dei sindacati in una nota inviata ai lavoratori, sottolineando di non essere "più disponibili a provocazioni".

"Non permetteremo a nessuno di utilizzare metodi non condivisi e scelte unilaterali, venendo meno alle regole basilari previste dal contratto collettivo specifico di lavoro, che possono compromettere la serenità e il futuro dello stabilimento di Pomigliano", dicono i rappresentanti sindacali che chiedono risposte sui temi dello sciopero.

Per i sindacalisti ci sono problematiche legate "alla pulizia e all'igiene all'interno delle Unità produttive", e segnalano "il mal funzionamento degli aspiratori all'interno delle Unità produttive con forti rischi di intossicazione da gas di scarico". Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno quindi proclamato le otto ore di sciopero per ogni turno di lavoro, con presidio ai cancelli della fabbrica, "convinti che è giunta l'ora di dare una forte risposta alle tante provocazioni che non fanno il bene di questo Plant che continua ad essere il fiore all'occhiello di tutto il gruppo prima FCA ora Stellantis".



