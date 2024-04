"Primavera della casa" nel centro storico di Nola

L'obelisco blu di Mimmo Paladino, simbolo dell'arte diffusa portatrice di messaggi sociali, sarà l'emblema di "Primavera della casa", la kermesse in programma a Nola (Napoli), dal 29 aprile al primo maggio. Un evento pensato per promuovere il tessuto economico e produttivo territoriale, riaprendo le serrande abbassate del centro antico della città dei Gigli, di San Paolino e di Giordano Bruno, trasformandole nelle "temporary" location di imprese attive nel design e nel settore della casa, oltre che nelle "botteghe" di artisti per accendere i riflettori sulla bellezza, sulla creatività e sul talento. Niente stand e capannoni per l'expo nolano, che si svolgerà quindi nel centro storico cittadino a partire dal 29 aprile in piazza Duomo, dove sarà allestita la scultura firmata da Mimmo Paladino che mutua le proprie forme proprio dai secolari Gigli di Nola, patrimonio dell'umanità Unesco. Oltre alle vetrine espositive nel centro storico di Nola, sarà possibile partecipare ai convegni organizzati nei luoghi più rappresentativi, come la curia vescovile ed il museo storico archeologico. Grande spazio anche per le scuole che saranno protagoniste di progetti dedicati alla diffusione dell'opera di Giordano Bruno attraverso il linguaggio dei fumetti. Il primo maggio sarà dedicato ai concerti che animeranno l'intera giornata e che saranno organizzati a piazza Duomo ed al Teatro Umberto. "Il nostro obiettivo - spiega Eduardo Nicola Arvonio, ideatore della kermesse - è quello di andare oltre i tradizionali canoni delle fiere e delle esposizioni per fornire all'utenza un'esperienza completa tra approfondimento, arte e cultura sollecitando la riflessione verso temi di scottante attualità che vanno dalla difesa dell'ambiente alla valorizzazione delle specificità delle nostre città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA