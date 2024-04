Premio Elsa Morante Musica a Mannoia e autori di Mariposa

La giuria del Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini moltiplica per tre i premi per la musica e li assegna ai tre autori di del brano "Mariposa", Carlo Di Francesco, Alfredo Rapetti Mogol e Fiorella Mannoia. I tre vincitori sono attesi il 15 maggio alle 10,00 all''Auditorium della Rai di Napoli insieme a tutti gli altri protagonisti. La giuria del Morante è composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, Sono stati già annunciati i Premi Elsa Morante Ragazzi, che saranno letti da migliaia di giovani lettori in Italia e nel mondo. Si tratta di "Il signor conchiglia" (mai più lasceremo le vite dei bambini al mare e alla notte) (Salani) di Gianluca Caporaso, "Premio Elsa Morante Ragazzi - prosa e poesia" ; "Storia del mondo, dal big bang a oggi" (La Nave di Teseo) di Giordano Bruno Guerri, "Premio Elsa Morante Ragazzi - La Storia" e "Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi" (Solferino) di Barbara Stefanelli, "Premio Elsa Morante Ragazzi - per il Sociale.

Circa diecimila ragazzi provenienti da vari paesi del mondo (tra gli altri Albania, Francia, Stati Uniti potranno leggere e scegliere il libro preferito che si aggiudicherà l'ulteriore Premio Elsa Morante Scuole. Nei prossimi giorni la giuria comunicherà i vincitori delle altre sezioni. Mille ragazzi assisteranno dal vivo all'evento conclusivo. Per tutti gli altri sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante e della Rai. Il Premio Elsa Morante 2024, sarà condotto da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania.



