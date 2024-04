Pio Monte Misericordia e Tesoro San Gennaro, biglietto unico

Da oggi sarà possibile visitare il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l'arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli.

A firmare l'accordo di collaborazione nella Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia (martedì 23 aprile), Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia e Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro. Sono intervenuti Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e Governatore del Pio Monte della Misericordia e Ilaria D'Uva, CEO di D'Uva s.r.l. l'azienda che gestisce il Museo del Tesoro di San Gennaro.

Il nuovo biglietto combinato offrirà al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l'ingresso ai due musei, risparmiando rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.

L'ingresso unico a persona avrà il costo speciale di 17 euro (anziché 22 - ingressi singoli 12,00 euro Tesoro di San Gennaro e 10 euro Pio Monte).

Tariffe vantaggiose anche per il biglietto ridotto ( 13 euro) per opzione gruppo famiglia di tre persone (35 euro) e tariffa speciale anche per le scuole (7 euro ad alunno). Biglietti gratuiti per i bambini fino a 12 anni e tariffa ridotta anche per i gruppi superiori a 8 persone.



