D'Alessio, condurre Sanremo? Non è ancora il momento giusto

"Sanremo? Non mi ha chiamato nessuno, non lo farò per ora, ho troppi amici cantanti. Non è ancora il momento giusto. Chi verrà dopo Amadeus troverà terreno fertile, è stato bravo a portare in gara artisti che prima erano superospiti, dovrei dire troppi no, preferisco adesso dirne uno solo". Gigi D'Alessio smentisce le ipotesi su una sua guida del prossimo festival della canzone italiana. Il cantante ha lanciato la neonata partnership con il gruppo Lama Optical.

L'artista napoletano e la famiglia Lama, titolare del brand, hanno presentato la collaborazione nello store di piazza Giulio Rodinò. "Sono felice di annunciare questa partnership - ha detto D'Alessio - ed è un onore per me collaborare con una catena retail cosi rispettata e diffusa sul territorio italiano.

Un'azienda che dà lavoro a circa 500 persone. Quando ci fanno fare, noi napoletani otteniamo sempre ottimi risultati.

Rappresentare questa azienda mi rende orgoglioso". D'Alessio, atteso dagli otto concerti a Piazza del Plebiscito, ha parlato del suo album di imminente uscita. "Sono attento ai giovani, alle loro capacità - ha detto - stare con loro mi mantiene giovane, io ho qualcosa da insegnare a loro, ma ho anche tanto da imparare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA