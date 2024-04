Bimbo azzannato da pitbull, domani i funerali

Si terranno domani, alle ore 11, nella Parrocchia Ss. Giuseppe e Fortunato (Borgo Aversana Battipaglia), i funerali del piccolo Francesco Pio, il bimbo morto azzannato da due pitbull lunedì a Campolongo, frazione di Eboli. Questo pomeriggio, la salma del bambino è stata consegnata ai familiari per l'ultimo saluto, dopo che sul corpicino è stata eseguita l'autopsia dal parte del medico legale. La mamma, Paola Ferrentino, e il nonno del bimbo, Franco Santoro, avevano espresso il desiderio che il bambino fosse sepolto nel cimitero di Salerno per stare vicino ad una zia recentemente scomparsa. Il sindaco Vincenzo Napoli ha accolto la richiesta, approvando una proposta di delibera nella mattinata odierna. Intanto per la giornata di domani, il sindaco di Eboli, Mario Conte - che sarà presente alle esequie - ha proclamato il lutto cittadino.



