25 aprile: giovani seminaristi ricordano vittime delle guerre

Tutte le vittime della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita tra i comuni dell'alto Casertano e del basso Lazio saranno ricordate domani - in occasione della festa della liberazione, domani 25 aprile, al santuario della Civita in Itri (arcidiocesi di Gaeta). Nel vicino cimitero di guerra riposano 17 morti mai identificati.

Una zona che segna il confine tra la Campania ed il Lazio che fu duramente provata dai bombardamenti, con migliaia di sfollati E gli studenti passionisti dello studentato di Napoli, con i loro formatori, si recheranno in corteo al cimitero per la benedizione delle tombe ed una preghiera per i caduti di tutte le guerre.

Una messa in loro suffragio sarà concelebrata da tutti i sacerdoti passionisti della comunità di Itri-Civita e sarà presieduta da padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta e superiore della comunità locale.



