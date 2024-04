Sfrattato ad Arzano lo zio del boss pentito Pasquale Cristiano

Nuovo blitz ad Arzano, in provincia di Napoli, contro l'occupazione abusiva degli alloggi comunali: le forze dell'ordine hanno notificato un provvedimento di sfratto coatto allo zio del boss "pentito" Pasquale Cristiano.

La notifica è stata formalizzata nella mattinata di ieri, in via Tavernola, dove lo zio di Pasquale Cristiano viveva senza averne titolo.

Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato, questi ultimi per la gestione dell'ordine pubblico, assieme agli operai della ditta di traslochi, la responsabile di settore del Comune, vigili del fuoco ed un'ambulanza sono stati impegnati per alcune ore e le attività sono state coordinate dal comandante della Polizia locale Biagio Chiariello. L'avvio delle procedure di sgombero a seguito delle numerose indagini condotte dalla Polizia locale i cui esiti amministrativi erano stati già trasmessi all'ufficio tecnico comunale, alla Prefettura di Napoli e alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.



