Sarò con te, il 3 maggio anteprime del film su scudetto Napoli

Il 3 maggio nei cinema italiani arrivano le anteprime speciali, nell'ultimo spettacolo serale in programma nelle diverse sale, di "Sarò con te", il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi. Il film uscirà il giorno seguente, il 4 maggio, esattamente a un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico scudetto.

Da oggi sono disponibili in prevendita i biglietti delle speciali anteprime notturne. "Sarò con te" è distribuito al cinema da Nexo Digital (info sul sito) Radio ufficiale Radio Italia.

Il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre la storia di una annata memorabile dall'interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell'impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra.

Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da New York a Londra, passando per Buenos Aires e tante altre grandi città del mondo, tutte unite da un'unica e spettacolare ondata di festeggiamenti.



