Ispezione in scuola Afragola frequentata da bimbo autistico

Si è tenuta stamani a Afragola, in provincia di Napoli, l'ispezione dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, diretto da Ettore Acerra, nella scuola di Andrea, il bambino autistico che è risultato presente - contemporaneamente - sia in classe che al centro dove svolge la terapia.

"Abbiamo fornito tutti gli elementi all'Usr - dichiara Asia Maraucci, madre e presidente dell'associazione 'La battaglia di Andrea' - gli abbiamo dato ogni tipo di relazione e di prove, li abbiamo informati anche sulle varie versioni cambiate dalla scuola per cercare di darci spiegazioni. Noi ci auguriamo che siano presi i giusti provvedimenti nei confronti di chi ha sbagliato - prosegue - sicuramente non ci fermeremo ed andremo avanti in tutte le strade percorribili per dare giustizia ad Andrea. Ci siamo accorti della tensione della scuola nei nostri confronti - conclude - ma sicuramente questo non ci farà cambiare idea"



