Un 15enne accoltellato a Scampia, indagano i carabinieri

Un 15enne incensurato è stato medicato nella tarda serata di ieri nell'ospedale Cto di Napoli per una ferita all'addome probabilmente inferta con un arma da taglio.

Secondo il racconto del ragazzo, che è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, a colpirlo sarebbe stato uno sconosciuto, mentre si trovava in piazza della Libertà, nel quartiere Scampia del capoluogo partenopeo.

La diagnosi dei medici parla di "ferita lacero contusa da punta e taglio all'addome inferiore altezza ombelico".

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.



