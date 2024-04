Lite durante gara under 16 Ssc Napoli-Parma, genitore ferito

Un 54enne di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) ha riportato la rottura del setto nasale nel corso di una rissa tra genitori scoppiata nel centro sportivo Kennedy di Napoli durante una gara tra le formazioni under 16 della Ssc Napoli e Parma Calcio.

Sul posto sono intervenuti di carabinieri. Alla vittima, trasferita nell'ospedale di Giugliano in Campania, è stata diagnosticata una "frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione". Sette i punti di sutura e sette giorni di prognosi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero impegnati a ricostruire la vicenda.



