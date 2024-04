Incidente nel Salernitano, strada chiusa per arrivo elisoccorso

A causa di un incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", al km 97,500 all'altezza di Capaccio Paestum (Salerno).

Nell'incidente, che ha coinvolto tre veicoli, si registra un ferito.

La circolazione è deviata in loco per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.



