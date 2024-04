50 euro per 1 grammo di cocaina, pusher 57enne arrestato

Stava spacciando droga sul corso principale di Ischia, a poca distanza dalla chiesa di San Pietro ma i carabinieri sono intervenuti arrestandolo.

Un 57enne residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo aver ceduto due dosi di cocaina ad un 34enne, al prezzo di 50 euro per un grammo circa di sostanza stupefacente.

Dopo l'arresto per spaccio il 57enne è finito agli arresti domiciliari dove si trova attualmente in attesa di giudizio mentre l'uomo che ha acquistato la droga sarà segnalato alla Prefettura.



