Scontri allo stadio Arechi prima di Salernitana-Fiorentina, feriti 10 agenti

Problemi di ordine pubblico prima del fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina, in corso allo stadio Arechi.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, all'arrivo dei pullman della tifoseria ospite, un folto gruppo di salernitani ha provato a forzare un cordone della polizia. Le forze dell'ordine da un lato hanno contenuto gli ospiti e, dall'altro, hanno respinto i sostenitori di casa, evitando il contatto.

Le tensioni sono proseguite per una ventina di minuti con le forze dell'ordine che hanno dovuto esplodere diversi lacrimogeni nel piazzale della Tribuna per disperdere i facinorosi.

Scontri Salernitana-Fiorentina, 10 feriti tra forze dell'ordine

Dieci uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri avvenuti allo stadio Arechi prima di Salernitana-Fiorentina. Secondo quanto comunicato da fonti della Questura di Salerno, tre sono stati portati in ospedale, altri 7 sono rimasti contusi e sono stati medicati sul posto.



