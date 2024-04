"Il Sud Italia può e deve essere un ponte tra Europa e Africa, una grande opportunità per tutti.

Avere finalmente una sede istituzionale europea nel Mezzogiorno sarebbe importantissimo in tal senso: Napoli è pronta ad ospitarla". Lo scrive il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su X, tornando su uno degli argomenti affrontati sul palco della Repubblica delle idee insieme all'ex premier ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA