Ad Afragola prefetto rafforza servizi di prevenzione e controllo

In relazione al "gravissimo episodio" avvenuto oggi in Piazza Castello ad Afragola, "che ha visto l'esplosione di colpi di arma da fuoco, a seguito di una lite ed il ferimento di cinque persone", il prefetto di Napoli, Michele di Bari, "ha disposto immediatamente l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo su tutta l'area interessata". E' quanto si apprende dalla prefettura.

Il Prefetto, a breve, terrà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Afragola ed esprime "piena fiducia nelle forze di polizia e nell'autorità giudiziaria perché siano individuati i responsabili".



