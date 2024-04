Rifiuti: Buonajuto "tutela ambiente e' prioritaria"

"Non faremo sconti a nessuno, anzi abbiamo già provveduto a denunciare per disastro ambientale quei criminali che hanno sversato illegalmente rifiuti sul nostro territorio". A dirlo è Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale di Anci a seguito di un sopralluogo del M5S in alcune aree del territorio nella Città degli Scavi.

"Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per esempio - afferma - abbiamo individuato gli autori dello sversamento in via Dello Spacco".

Buonajuto rimarca che la tutela dell'ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti sono questioni di "primaria importanza per la nostra comunità" e che "non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Continuiamo la nostra azione di controllo sul giusto conferimento dei rifiuti, ma anche per combattere lo sversamento illegale nelle zone periferiche e nelle aree a ridosso del Parco Nazionale del Vesuvio". E per prevenire e contrastare l' abbandono illegale di rifiuti si lavora in stretta collaborazione con le autorità competenti. A tal proposito, Buonajuto ha invitato tutti i cittadini a collaborare segnalando eventuali casi di abbandono illegale o comportamenti dannosi per l'ambiente.



