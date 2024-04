Ordine avvocati Napoli, eletti tre vice presidenti

Sono stati eletti tre vice presidenti nel primo Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli presieduto dal neo eletto presidente Carmine Foreste.

Quella di oggi è stata una riunione fiume, preceduta dalla visita al Consiglio nazionale forense per fare il punto della situazione su alcune pendenze. E' stato ridisegnato il nuovo ufficio di Presidenza con la nomina dei tre nuovi vicepresidenti (Alfredo Sorge, Gabriele Esposito alla sua seconda elezione per questa carica e Hillary Sedu che subentrano a Dina Cavalli, Giovanni Carini e allo stesso Foreste), accolte poi le dimissioni del consigliere Pasquale Altamura la cui uscita di scena dal Coa fa spazio ad Antonella Santoro, prima dei non eletti; infine è stata convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo per i prossimi 27 e 28 giugno.



