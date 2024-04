Eccellenze e valorizzazione, nasce la "Napoli made"

Mettere in risalto le diverse eccellenze partenopee di diversi settori, da quello scientifico a quello enogastronomico. Questo l'obiettivo della neonata "Napoli made", un'associazione culturale presentata in occasione della giornata nazionale del made in Italy. A guidarla sarà il consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Paipais.

"La nostra città vanta tanti primati che hanno definito e definiscono la sua identità e devono contribuire alla costituzione di un brand Napoli", dice Paipais. "La nostra mission - aggiunge - è quella di raccontare e valorizzare in Italia ed all'estero le diverse eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio per poter essere ancora più competitivi e per favorire un processo integrato della filiera culturale, produttiva e di coesione sociale. Il logo, realizzato dal maestro Gennaro Regina, tratteggia il vesuvio ed il cuore al fine di coniugare passione e identità napoletana".

Ad affinancare Paipais ci saranno Gaetano Giudice, segretario, Sergio Pisani, direttore artistico, Nicola Vizzini, responsabile ai rapporti con le Istituzioni, Marcio Cianci, tesoriere, Antonella Tizzano, Valeria Nasti, Olimpia Salvi, Paolo Marsella.



