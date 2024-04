Era rimasto bloccato sul letto del fiume Sabato, il corso d'acqua che attraversa il comune di Atripalda, in provincia di Avellino. Il cagnolino meticcio da giorni non riusciva a trovare una via di fuga. Allertati dai cittadini, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato e messo in salvo. Il cane è stato quindi affidato ad una persona che ha voluto prendersene cura.



