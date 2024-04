Villa clan diventa centro antiviolenza

Ospiterà un centro antiviolenza per le donne e una casa rifugio la villa bunker confiscata al clan camorristico Cava di Quindici, in provincia di Avellino.

Il presidente della Provincia, Rino Buonopane, ha sottoscritto e registrato il contratto presso l'Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione dell'immobile che sono stati affidati alla "Vivenzio Costruzioni srl". L'importo dei lavori è di 1,6 milioni di euro, ottenuti candidando il progetto nell'ambito del Pnrr.

"Restituiamo alle comunità del Vallo Lauro e dell'intera Irpinia - ha dichiarato Buonopane - un immobile sottratto alla criminalità organizzata per far sorgere un presidio di legalità.

Fondamentale è stato il support per realizzare il progetto da parte del prefetto di Avellino, Paola Spena". Il cantiere sarà avviato in tempi molto brevi.



