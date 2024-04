Vandali nei locali della Municipalità a Soccavo

"Questa notte il municipio di Soccavo è stato oggetto di vandalizzazione.

In particolare, sono stati presi di mira i locali dei servizi sociali posti al piano terra che sono stati messi a soqquadro".

Lo rende noto Andrea Saggiomo, presidente della Municipalità Pianura Soccavo.

"Il reo, che durante l'effrazione è rimasto ferito lasciando tracce di sangue nei locali municipali, non riuscendo a fuggire ha chiamato egli stesso le forze dell'ordine per costituirsi.

Grazie al solerte lavoro del personale della Municipalità, in particolare del Direttore della Municipalità e dell'alta professionalità dell'Ufficio Tecnico, e delle partecipate del Comune di Napoli questa mattina il municipio è regolarmente in funzione e al servizio della cittadinanza", aggiunge Saggiomo.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la giunta ed il Consiglio Comunale hanno espresso solidarietà a Saggiomo ed a tutto il personale della Municipalità 9.



