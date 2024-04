'Na Casa Mmiez' 'o Mare', videoclip di Luca Rustici con Raiz

È online su youtube il videoclip di 'Na Casa Mmiez' 'o Mare', il nuovo brano del musicista Luca Rustici con la collaborazione di Raiz (Universal Music), regia di Salvatore Maiorano per SM movie.

"Il video è stato girato a Napoli, l'idea è stata quella trovarci nelle due condizioni descritte nella canzone il nebuloso dello scuro e la luce del chiaro - racconta l'artista -. Rappresenta il racconto delle mie esperienze di vita da ragazzo in un quartiere popolare. Un vecchio giradischi che mi riporta indietro nel tempo a quando affido alla musica le mie speranze di sognatore e musicista, con delle scene da stage che riportano al mio essere attuale. Attraverso la metafora della casa, ho tolto gli ormeggi per un viaggio emotivo, grazie anche al prezioso contributo e alla magistrale interpretazione di Raiz".

Produttore, autore, arrangiatore e chitarrista, Rustici, sulla scena dagli anni '80, ha venduto più di 10 milioni di dischi e ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, tra i quali Mina, Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Edoardo Bennato, Nino D'Angelo, Roberto Murolo e tanti altri ancora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA