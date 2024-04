Minorenne ferito da un colpo di pistola nella notte a Napoli

Un giovane di 17 anni è rimasto ferito in maniera non grave la scorsa notte da un colpo di pistola esploso da ignoti mentre la vittima era all'esterno di un bar del quartiere Bagnoli di Napoli.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile che sta cercando di stabilire dinamica e movente dell'accaduto.

Secondo le prime informazioni il ragazzo, incensurato e della zona, sarebbe stato colpito in viale Campi Flegrei da uno dei diversi colpi di pistola esplosi da alcune persone arrivate in sella a uno scooter.

Dopo l'episodio il ragazzo si è recato nel vicino all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta per farsi medicare la ferita sul braccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA