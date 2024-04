Locatelli, a Caivano tante iniziative, è la strada giusta

"Ieri sono stata a Caivano per il fare il punto con il Commissario straordinario Fabio Ciciliano sui progetti che stiamo portando avanti sulla disabilità.

Ho avuto inoltre l'opportunità di incontrare la Consulta per le persone con disabilità del Comune che ormai da tempo, grazie al Commissario straordinario Fabio Ciciliano, organizza tante iniziative e dà voce alle tante persone e alle famiglie con disabilità del territorio. Sono molto contenta perché ci sono progetti nuovi che riguardano il trasporto per le persone con disabilità, la partecipazione ai centri estivi per i bambini, attività sportive in generale e altre iniziative che verranno messe in campo. Questa è la strada giusta". Lo dice la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA