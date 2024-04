Il mercante di seta nera di Centomani nella Londra del '700

Sarà presentato il 20 aprile in anteprima nazionale il romanzo "Il mercante di seta nera" (Musitalia Editore) di Antonio Centomani, anche regista e sceneggiatore, che esordisce nella narrativa di ambientazione storica. A Villa Domi (ore 11,30) con l'autore interverrà Vincenzo Colimoro (segretario OdG Campania), letture di Julija Majarčuk.

"Nel mio percorso ho avuto l'opportunità di scrivere per il cinema, ed è proprio grazie a questa esperienza che nasce l'idea - spiega Centomani - ho confessato a Dario Salvatori, che ha curato la prefazione del romanzo, di aver sognato l'incipit della storia immaginando lo scenario in cui si muovono i personaggi, una Londra del '700 nel pieno dei traffici della compagnia delle indie orientali tra nobiltà e schiavismo".

Il romanzo racconta la storia di Oliver Wellesley, futuro duca di Wellington, che vive la maturità all'insegna dei piaceri e del cinismo. La sua vita è fatta di viaggi nelle lontane Indie e forse per questo motivo non ha mai voluto una moglie. Spezie, manufatti, opere d'arte e tessuti, sono le merci che da molto tempo la Compagnia di Sir Oliver porta nel Regno. Ma al suo interno forti disaccordi rendono ogni partenza sempre più difficile, a causa dei contrasti con l'anziano Lord Bruke che non condivide alcune scelte riguardanti lo sfruttamento delle popolazioni africane e indiane. Sulle coste del Ghana Sir Oliver incontrerà Afua, una giovane di bellezza mozzafiato.

"Come se fossi dietro la telecamera ho immaginato una avvincente storia d'avventura e d'amore. Ma la domanda è: sarebbe mai stato possibile in quegli anni un amore tra un nobile ed una schiava?" si chiede Centomani.



