Fitto, mai fatta polemica con Campania sui Fondi di coesione

"Gli scontri e le polemiche si fanno in due. Io non mai fatto né scontri né polemiche ". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto parlando con I giornalisti a margine di Feuromed, in corso a Napoli, rispondendo alla domanda di una giornalista sulla mancata sottoscrizione dell'accordo per i fondi di si sviluppo e coesione con la Campania. Vicenda che ha portato il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a puntare l'indice contro il Governo.

Fitto ha confermato che "c'è una interlocuzione di carattere tecnico per trovare una soluzione e il mio approccio è sempre istituzionale. Abbiamo sottoscritto l'accordo con altre 17 regioni senza guardare al colore politico. Io non vedo alcuna polemica ".

Fitto, lavoriamo con tutte le Regioni allo stesso modo

"Noi stiamo lavorando con tutte le Regioni allo stesso modo. Abbiamo sottoscritto 17 accordi su 21, stiamo lavorando per gli altri 4. I restanti sono i più consistenti anche finanziariamente e da qui ne deriva anche una problematicità maggiore". Così il ministro Raffaele Fitto, a margine dei lavori di Feuromed, in corso a Napoli, ha risposto alla domanda di un giornalista sulle polemiche per la mancata sottoscrizione del patto per i fondi di coesione con la Campania. "Noi vogliamo trovare delle soluzioni - ha aggiunto - in linea con quanto il governo ha messo in campo con la riforma delle politiche di coesione. Noi ci troviamo di fronte a un campo di approccio complessivo. Prima le risorse venivano date senza una valutazione di merito, oggi ci si confronta e si valuta la capacità di spesa reale di queste risorse", ha proseguito Fitto. In merito all'allarme lanciato da De Luca circa il fatto che il ritardo nell'erogazione delle risorse può bloccare le manifestazioni culturali programmate, Fitto ha replicato: "non riguarda il fondo di sviluppo e coesione che ha delle finalità precise e vi invito a leggere le finalità. Sono risorse che vengono assegnate agli investimenti ".

Fitto, Pnrr fondamentale per ruolo Italia nel Mediterraneo

Il governo lavora in un'ottica di "visione che guardi ai prossimi anni e che delinei un ruolo per l'Italia nei prossimi anni nel Mediterraneo e il Pnrr rappresenta uno strumento decisivo e fondamentale in questo senso". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, delle politiche di Coesione, del Sud e del Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo a Feuromed, - Festival Euromediterraneo dell'economia, spiegando che il governo ha messo in campo "una revisione coraggiosa del piano: una di carattere generale", guardando al panorama geopolitico e poi "all'interno del piano dove erano stati riproposti vecchi progetti che avevano limiti enormi come quelli della rendicondazione e delle scadenze che non potevano essere rispettate".



