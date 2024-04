De Luca, 'Fitto non faccia il seminarista, abbia rispetto'

"Fitto ha detto che intende mantenere un rapporto di collaborazione e che per litigare bisogna essere in due. Chiederei a Fitto di avere rispetto.

Nessuno di noi ha nessuna intenzione di litigare con nessuno, quindi chiederei di non darsi questa immagine di seminarista che viene contrapposta a quelli che chissà per quale motivo combattono". Così, in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare dell'accordo sui fondi di coesione.

"Stiamo solo premendo per non perdere tempo, per aprire i cantieri, per creare lavoro - ha aggiunto - per quello che mi riguarda avere miliardi disponibili e non poterli utilizzare da un anno è un delitto. Sarebbe stato doveroso siglare come primo accordo di coesione in Italia quello con la Regione Campania, il Governo non ha avuto rispetto per la Campania e per il sud.

Avere rispetto significa non perdere tempo".



