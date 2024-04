Arresto Festa: P.De Luca,"con Gengaro pagina politica nuova"

"Al netto delle vicende giudiziarie che faranno il loro corso, noi da mesi stavamo lavorando in linea con il lavoro di opposizione fatto nell'attuale consiliatura, per costituire una alternativa all'amministrazione Festa della quale noi abbiamo un giudizio assolutamente negativo. E' stata una amministrazione che ha isolato Avellino dal resto della regione e ha fatto perdere opportunità importanti in termini di progetti e investimenti".

Lo ha detto, a margine di una manifestazione a Salerno, il deputato dem Piero De Luca, commentando l'arresto del sindaco dimissionario di Avellino Gianluca Festa.

"Noi abbiamo lavorato per mettere in campo una candidatura ampia anche con il M5S che è quella di Antonio Gengaro. Avellino è diventato un laboratorio, un modello anche a livello nazionale perché PD e 5Stelle sono uniti su una candidatura forte, decisa che sono convinto - conclude - riporterà il centrosinistra al governo della città e aprirà una pagina nuova anche ad Avellino".



