Saltano i fuochi d'artificio al G7 di Capri, motivi di sicurezza

Salta per motivi di sicurezza un grande spettacolo di fuochi pirotecnici, con i faraglioni sullo sfondo: la sorpresa era stata immaginata dal Comune di Capri per celebrare domani sera la chiusura del G7, il vertice internazionale che vede sull'isola i ministri degli esteri dei 7 Grandi.

Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi dopo la cena di gala prevista giovedì ma motivi di sicurezza - l'isola è praticamente blindata - ne hanno sconsigliato lo svolgimento. Una decisione, quella delle autorità, accettata di buon grado dalla stessa amministrazione comunale che durante l'anno vieta i fuochi sul territorio - tranne a Capodanno - e che avrebbe fatto un'eccezione per l'occasione.

Tra le iniziative pensate dal Comune guidato dal sindaco Marino Lembo anche un libro speciale sull'isola di Capri che verrà consegnato agli ospiti stasera nel corso di una cerimonia che inizialmente avrebbe dovuto tenersi alla certosa di San Giacomo e che, a causa del forte vento, è stata invece spostata all'hotel Quisisana.



