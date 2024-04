Un reggiseno bianco bardato dei colori dei paesi del G7, con tanto di bandierine nazionali appuntate. Sta attirando l'attenzione dei turisti il capo esposto da un negozio di tessuti di via Vittorio Emanuele, a Capri, dove oggi ha preso il via il G7.

"Non è in vendita - spiega la titolare del negozio - ma è un omaggio che facciamo. I turisti hanno mostrato interesse e qualcuno ce lo ha già chiesto".



