Manfredi, a breve 10 treni su linea 1 metro

"Stiamo facendo grandi sacrifici. A breve passeremo a 10 treni sulla linea 1 della metropolitana con un trasporto sempre più frequente e confortevole e stiamo lavorando tantissimo per fare in modo di rispettare a luglio l'apertura della linea 6 a cui in autunno seguirà l'apertura delle stazioni Centro direzionale e Palazzo di Giustizia della linea 1". Lo ha detto il sindaco di Napoli,. Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della quinta edizione di Napoli Città Libro.

Il sindaco ha sottolineato che l'efficientamento del trasporto pubblico punta "a far prendere meno l'auto e questo garantisce non solo una maggiore vivibilità ma anche di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di riduzione dell'inquinamento da polveri sottili". Manfredi ha evidenziato che per realizzare ciò "abbiamo bisogno di maggiore sostegno economico perché stiamo facendo grandi sacrifici per avere i conti in ordine, così come va fatto, sia al Comune che nelle partecipate".



