'La nostra Europa: dal progetto di Mazzini alle sfide di oggi'

Avviare una serie di incontri con le diverse formazioni politiche che si richiamano a condivisi valori di democrazia: questo l'obiettivo della sezione di Napoli dell'Associazione Mazziniana Italiana che ha promosso per venerdì prossimo, 19 aprile, un evento (ore 16.30), nella Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania, situata al Centro Direzionale.

Una decisione assunta dalla sezione napoletana "di fronte alla crisi di partecipazione politica di cui l'Italia, insieme con altre democrazie liberali, gravemente soffre" richiamandosi "alla grande lezione della Giovine Italia di Mazzini, universalmente riconosciuta come primo esempio di Partito Politico moderno, e alla complessità delle attenzioni a Mazzini espresse dalla cultura politica napoletana durante tutto il Novecento". Avvalendosi dei "rapporti di amicizia e storia personale che legano larga parte dei mazziniani napoletani ai dirigenti del Partito Repubblicano" è stato programmato il primo di questi incontri coinvolgendo esponenti del PRI locali e nazionali.

Alla relazione introduttiva del presidente della Sezione AMI Napoli, Paolo Guerriero, seguiranno gli interventi di Davide Giacalone, direttore del quotidiano La Ragione, Fulvio Frezza, consigliere regionale, Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario nazionale PRI, Salvatore Piro, vicesegretario nazionale PRI, Carmine Pezzullo, segretario provinciale PRI, Pasquale Gallifuoco, consigliere nazionale PRI.

L'incontro, si sottolinea, "non ha scopi di celebrazione o propaganda, ma di confronto franco e spregiudicato tra punti di vista, quelli di una associazione culturale e quelli di un partito politico, necessariamente diversi, e perciò è aperto alla attenzione ed ai contributi di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA