Infermiera si sente male e muore in ospedale durante il turno

E' morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande ospedale del Sud. Giunta ormai alla soglia della pensione, era stimata da medici e dirigenti della struttura, ma soprattutto amata dai tanti pazienti che aveva assistito e che ora, sui social, si dicono "attoniti".

L'ospedale Cardarelli, sul suo profilo Facebook, rende omaggio all'infermiera del reparto di Medicina 3 e racconta quello che è successo, ieri, intorno alle 15. "Angela aveva preso servizio poco prima del malore e con il solito garbo, l'abituale precisione e la continua dedizione era impegnata a prendersi cura delle necessità del reparto. Dopo aver accusato un capogiro Angela si è accasciata; a nulla sono valsi i soccorsi da parte dei colleghi del reparto, dei medici rianimatori, dell'ambulanza chiamata per il trasporto in urgenza".

Dice il direttore generale, Antonio d'Amore: "Esprimo la vicinanza ai familiari e ai colleghi del reparto per questa drammatica perdita. L'intera comunità del Cardarelli si stringe a chi sta vivendo nel dolore queste ore; a tutti loro giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto l'ospedale. Angela è stata per tanti un modello di disponibilità, gentilezza e precisione, la sua sarà una perdita profonda. A noi tocca onorare la sua memoria, continuando a prenderci cura dei nostri pazienti, così come avrebbe fatto lei".



