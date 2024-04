Industria Italiana Autobus, domani sciopera Valle Ufita

Scioperano domani i lavoratori di Industria Italiana Autobus, l'azienda che produce autobus in Valle Ufita, in provincia di Avellino. I lavoratori si asterranno per sei ore alla fine di ogni turno, come deciso dall'assemblea che si è svolta ieri in fabbrica. La protesta fa riferimento alla trattativa in corso tra Leonardo, uno dei soci pubblici che insieme a Invitalia detiene la maggioranza delle quote, e un gruppo industriale di Caserta per la cessione delle proprie quote. Secondo i sindacati, che da oltre un mese attendono di essere convocati al Mimit per discutere sul rilancio dell'unica azienda italiana che insieme allo stabilimento della ex Menarini di Bologna produce autobus in Italia, il ministero starebbe costruendo le condizioni per l'uscita dei soci pubblici e la completa privatizzazione dell'azienda.La manifestazione si concluderà con un presidio al quale parteciperanno i sindaci della Valle dell'Ufita, consiglieri regionali e parlamentari irpini e il vescovo della Diocesi Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Mellillo.





