In piazza del Carmine a Napoli primo torneo di calcio di strada

Inaugurato a Napoli primo torneo di ' Calcio di strada' nella storica piazza del Carmine, per anni teatro di partite notturne tra quartieri che davano adito anche a scommesse clandestine, che ospita in questi giorni una vero e proprio campetto smontabile.

Il calcio di inizio, tra i palazzoni e antiche chiese, è stato affidato all'arbitro internazionale di Calcio AIA Fabio Maresca che ha sottolineato " Il valore di giocare in strada e l'emozione di ascoltare in questo contesto l'inno della Champions League".

Prima dell'inizio delle partite sul campo e' stata srotolata dai ragazzi di Asso.gio.ca. (l'associazione di volontariato promotrice dell'evento) una grande della bandiera della pace.

"La nostra associazione è da sempre accanto ai minori a rischio per prevenire illegalità e criminalità giovanile - spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca. - pensiamo che giocare per strada possa essere il modo migliore per far comprendere che si vince solo giocando in squadra: nello sport come nella vita. Negli anni scorsi piazza Mercato è diventata "terra di nessuno" con tornei di calcio "spontanei" e senza alcun rispetto delle regole: da qui nasce la nostra idea: dare regole là dove mancano ".

L'evento - si legge in una nota stampa - è nato d'intesa con l'Ufficio di pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Napoli, "l'Altra Napoli" e "Noi oratori Napoli", e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli, del Coni Campania e della II Municipalità.

"Il campetto - ha anticipato Wurzburger, resterà in dotazione ad Asso.gio.ca. e sara' utilizzato per eventi "itineranti" in altre piazze della città.



