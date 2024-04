Gli 'Aquilotti' del basket in campo a Boscoreale

Otto squadre si contenderanno la prima edizione del torneo categoria Aquilotti 'Bosco...reale e 2 canestri' promosso dall'associazione dilettantistica Pallacanestro Boscoreale dal 25 al 27 aprile prossimi. Ad ospitare gli incontri il Palazzetto dello Sport di via Panoramica a Boscoreale con un minitorneo 3 contro 3 parquet-ball per i nati negli anni 2013 e 2014. Quattro squadre per girone daranno vita alla fase eliminatoria per arrivare poi a quella finale.

Nel girone A ci sono Apb Boscoreale, Kioko Caserta, Ab Cesinali (Avellino), e la squadra pugliese di Olimpia Gioia (Bari). Nel girone B Bts/Nps Stabia, Olimpia Agropoli, Hippo Salerno, Meomartini Benevento. Motto della manifestazione è 'Chi partecipa vince sempre'.

Gennaro Auricchio, coach degli Aquilotti della Pallacanestro Boscoreale ed organizzatore della manifestazione, spiega: "Siamo felici di ospitare queste realtà della regione assieme alla squadra pugliese in quanto rappresentano un momento di grande attenzione per la nostra disciplina. Ringraziamo l'Amministrazione comunale con il suo patrocinio e quanti, in primis ex atleti, che si sono adoperati concretamente ed hanno permesso che questo evento si realizzasse. Siamo fiduciosi che questi tre giorni saranno ricordati per la competizione sana e gioiosa di questi piccoli atleti e dalla convinzione che 'basta la partecipazione per vincere sempre". Contiamo sul sostegno dei cittadini e di quanti amano questo sport che aspettiamo con piacere al Palazzetto".



