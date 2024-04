Droga e micro telecamere, arrestato 55enne a Ercolano

Droga, soldi e due micro telecamere installate all'esterno dell'abitazione: è quanto sequestrato a un 55enne di Ercolano (Napoli). I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco, insieme ai militari della locale Tenenza, hanno controllato l'abitazione dell'uomo, in cui sta scontando la pena della detenzione domiciliare e, nel corso dell'attività, hanno sequestrato 18,5 grammi di cocaina suddivisa in due involucri e materiale per il confezionamento. I militari dell'Arma hanno sequestrato anche la somma di 1.615 euro ritenuta provento dell'attività illecita e due micro telecamere di sorveglianza installate all'esterno dell'abitazione. Il 55enne è in carcere in attesa di giudizio. (ANSA)

