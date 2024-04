Convegno per il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio

Tre giorni di convegno e tavole rotonde, da giovedì 18 a sabato 20 aprile, a Castellammare di Stabia, a conclusione degli eventi per il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio. A ospitare la manifestazioni saranno i due licei stabiesi: il classico Plinio Seniore e lo scientifico Francesco Severi, che in rete tra loro e con il patrocinio dell'Accademia di Storia delle Arti sanitarie di Roma, dell'Accademia Pliniana di Como, dell'Aicc, dell'Archeoclub Stabiae, dell'Associazione Certamen Plinianum, del comune di Castellammare di Stabia, della Scuola Superiore Meridionale di Napoli hanno organizzato il convegno storico scientifico "La fortuna aiuta i forti, volgi la prora verso Stabiae! Fortes fortuna juvat; Pomponianum pete!" - Plinio il Giovane, Epistulae VI 16, nato da un'idea dei docenti Valeria Longobardi e Domenico Lusciano e grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche Fortuna Santaniello e Elena Cavaliere.

Si inizia giovedì alle 10.30, nell'aula magna " di Capua" del Plinio Seniore con gli interventi dei professori Arturo De Vivo e Matteo Palumbo che, per la giornata mondiale della Lingua Latina, relazioneranno sull'influenza che Plinio il Vecchio ha esercitato sulla letteratura europea. Venerdì, 19 aprile, dalle 18 alle 22, in concomitanza con la Notte nazionale del Liceo classico, seguirà l'esposizione del presunto "cranio di Plinio il Vecchio" da parte dei professori Baggieri e Visentin, dell'Accademia delle Arti Sanitarie di Roma. Del cranio presunto e del suo rinvenimento si parlerà con le esperte Caccioppoli, Matrone e Zona e con il giornalista e scrittore Carlo Avvisati.

Di seguito, si dirà di Libero D'Orsi e delle sue straordinarie scoperte, con gli interventi di Mario Notomista e Elena Rispoli.

Vulcanologia, cosmologia e astronomia saranno gli argomenti di sabato 20 aprile. Ne discuteranno, nell'Auditorium del liceo "Severi", dalle ore 10, Omar scala, Massimo Dall'Ora e Antonio Catapano. Alle 11. 30 sarà ancora la volta del "cranio di Plinio", esposto nell'Auditorium. Concluderanno i lavori gli esperti Luciano, Santaniello, Paduano e Naclerio. Le relazioni saranno intervallate con interventi letterarie musicali degli alunni dei due licei e da laboratori sul territorio stabiano, previsti nelle aule scolastiche.



