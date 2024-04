Comuni: Avellino, prefetto nomina commissario

Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha nominato il prefetto Paolo d'Attilio commissario del comune di Avellino in seguito alla conferma delle dimissioni del sindaco, Gianluca Festa, presentate il 26 marzo scorso.

Contestualmente è stata avviata la procedura di scioglimento del consiglio comunale. D'Attilio si è insediato nella tarda mattinata. Il sindaco Festa, dopo i venti giorni concessi dalla legge, ha confermato le dimissioni presentate in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati nelle inchieste condotte dalla Procura di Avellino su affidamenti, appalti e sponsorizzazioni del comune di Avellino che vedono indagate complessivamente otto persone, tra cui anche un consigliere comunale, Guido Guerriero, e una dirigente apicale del comune capoluogo, Filomena Smiraglia, entrambi nel frattempo dimessisi.

Nei loro confronti si ipotizzano i reati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta, abuso e omissione in atti di ufficio.



